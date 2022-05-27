إيطاليا: ارتفاع ثقة الأعمال والاستهلاك في شهر مايو

(أنسامد) - مايو 27 - روما - سجل مؤشر ثقة الأعمال والمستهلكين في إيطاليا في شهر مايو ارتفاعا ملحوظا، ليعود إلى مستويات شهر فبراير الماضي، بعد الركود الملموس جراء تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.



وكشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات" أن مؤشر ثقة المستهلك خلال شهر مايو الجاري ارتفع من 100 إلى 102.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ثقة الأعمال من 108.4 نقطة إلى 110.9 نقطة.



ونوه المعهد أنه بالنسبة للشركات، فهناك منهجية جديدة لحساب المؤشر الذي أعيد بناؤه منذ مارس 2005.



وكاد مؤشر الأعمال أن يعود إلى مستوياته في فبراير قبل الحرب، حينما سجل 111 نقطة، في حين سجل مؤشر ثقة المستهلكين أول ارتفاع له بعد أربعة شهور من التراجع.



ورغم ذلك، ففي قطاع الصناعة، أظهر المؤشر وجود ثقة منخفضة، إذ تراجعت من 109.9 نقطة إلى 109.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء من 160.6 إلى 158.7 نقطة.



وعلى عكس ذلك، فقد ازداد مؤشر الثقة في الخدمات بشكل كبير من 97.2 نقطة إلى 103.6، وفي تجارة التجزئة من 103.6 إلى 105.5. (أنسامد).



