إيطاليا: قطاع البناء في مارس بلغ أعلى مستوى له منذ 2011

دي مايو : القيم المشتركة فرضت استبعاد روسيا من مجلس أوروبا
ليبيا تشارك 13 دولة في التمرين البحري العسكري في تونس
الإمارات : الصحة تكشف عن 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن