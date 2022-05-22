إيطاليا: قطاع البناء في مارس بلغ أعلى مستوى له منذ 2011

(أنسامد) - مايو 22 - روما - كشفت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية "إستات"، يوم الجمعة، أن مستويات إنتاج قطاع البناء في إيطاليا في مارس الماضي كانت عند أعلى مستوياتها منذ مايو 2011 .



وقالت وكالة الإحصاء إن مؤشر إنتاج البناء المعدل موسميا ارتفع بنسبة 2.0٪ من فبراير إلى مارس، وبنسبة 19.4٪ مقارنة بشهر مارس 2021.



وأضافت أن متوسط الإنتاج ارتفع بنسبة 7٪ في الربع الأول من العام، كما ارتفع المؤشر المعدل موسميا في مارس للشهر الثامن على التوالي.



(أنسامد).



