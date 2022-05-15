Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - قطاعات
يوروستات:إيطاليا تتصدر الاتحاد الأوروبي من حيث عدد العاطلين
الذين لا يبحثون عن عمل
    (أنسامد) - مايو 15 - روما - قالت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات، يوم الجمعة، إن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد العاطلين عن العمل الذين لا يسعون بنشاط للحصول على عمل.

    وبحسب وكالة الإحصاء الأوروبية، فإن معدل إيطاليا لعام 2021 لهؤلاء الأشخاص هو 11٪ مقارنة بمتوسط منطقة اليورو البالغ 4.1٪ و3.7٪ في الاتحاد الأوروبي بأكمله تحتل إيطاليا المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي من حيث الطلب على الوظائف الذي لم تتم تلبيته بنسبة 22.8٪، وتأتي بعد إسبانيا بنسبة 24.1٪ وتليها اليونان. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    نمو سوق العقارات في إيطاليا..الإهتمام بالطاقة الخضراء..ميلانو أكثر المدن جاذبية للمشترين

    ألبوم الصور