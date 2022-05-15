يوروستات:إيطاليا تتصدر الاتحاد الأوروبي من حيث عدد العاطلين

(أنسامد) - مايو 15 - روما - قالت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات، يوم الجمعة، إن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد العاطلين عن العمل الذين لا يسعون بنشاط للحصول على عمل.



وبحسب وكالة الإحصاء الأوروبية، فإن معدل إيطاليا لعام 2021 لهؤلاء الأشخاص هو 11٪ مقارنة بمتوسط منطقة اليورو البالغ 4.1٪ و3.7٪ في الاتحاد الأوروبي بأكمله تحتل إيطاليا المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي من حيث الطلب على الوظائف الذي لم تتم تلبيته بنسبة 22.8٪، وتأتي بعد إسبانيا بنسبة 24.1٪ وتليها اليونان. (أنسامد).



