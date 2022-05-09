إيطاليا : تراجع الانتاج الصناعي في شهر أبريل

(أنسامد) - مايو 9 - روما - قال الاتحاد العام للصناعات الإيطالية Confindustria إن استمرار الصراع في أوكرانيا والتوترات حول أسعار المواد الخام تسببت في تراجع الإنتاج الصناعي الذي سجل انخفاضا بنسبة 2.0% في شهر مارس و2.5% في أبريل.



ووفقا للتقديرات التي نشرها مركز دراسات الاتحاد العام للصناعات الإيطالية، تراجع الانتاج الصناعي بعدما سجل انتعاشا في شهر فبراير بنسبة 4.0%، والذي جاء بعد انخفاضه في يناير بنسبة 3.4% وديسمبر بنسبة 1%.



في شهر أبريل، كان متوسط ;;سعر الغاز الطبيعي أعلى بنسبة 698% عما كان عليه قبل تفشي وباء كورونا، فيما ارتفع متوسط سعر نفط بحر الشمال بنسبة 56%. وقد أثر استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام على الإنتاج في كافة سلاسل التوريد.



وقال مركز دراسات الاتحاد العام للصناعات الإيطالية، إنه في الربع الأول من عام 2022 سجل الإنتاج الصناعي انخفاضًا بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. (أنسامد).



