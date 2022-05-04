إيطاليا : الغاز الطبيعي أغلى الآن بخمس مرات من يناير 2021

(أنسامد) - مايو 4 - روما - قال وزير الانتقال البيئي روبرتو تشسينجولاني يوم الثلاثاء إن الغاز الطبيعي الذي تستخدمه المنازل والشركات الإيطالية ارتفع بأكثر من خمس مرات عن يناير 2021.



وقد إرتفع السعر من حوالي 20 يورو لكل ميغاواط / ساعة في يناير من العام الماضي إلى حوالي 100 يورو في أبريل، بزيادة تقرب من خمسة أضعاف وفي بعض أيام الذروة اليومية بأكثر من 200 يورو.



وتسعى إيطاليا لخفض الاعتماد على الغاز الروسي وسط حرب أوكرانيا.



وأضاف تشسينجولاني أن أسعار الطاقة الكهربائية إرتفعت إلى مستويات قياسية لتصل إلى 200-250 يورو لكل ميغاواط / ساعة. (أنسامد).



