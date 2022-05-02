إيطاليا : انخفاض التضخم إلى 6.2%

(أنسامد) - مايو 2 - روما - انخفض معدل التضخم السنوي في إيطاليا لشهر أبريل إلي 6.2%، مقارنة ب 6.5% في مارس، وذلك وفقا لتقديرات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية "إستات".



وأشارت إلى أنه في حال تأكد الرقم النهائي، فسيكون هذا أول إنخفاض في معدل التضخم السنوي بعد تسعة أشهر من الإرتفاعات.



وأضافت الوكالة "يرجع التباطؤ السنوي لمؤشر جميع البنود بشكل أساسي إلى أسعار الطاقة (من + 50.9% إلى + 42.4%).



ومن جهة أخري، ذكرت إستات أن مؤشرها لأسعار المستهلك إرتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري. (أنسامد).



