إيطاليا: الإنتاج الصناعي الإيطالي يعود مجددا للارتفاع

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - عاد الإنتاج الصناعي في إيطاليا، مجددا للارتفاع خلال شهر فبراير بعد فترة ركود منذ الربع الأخير من العام الماضي.



وكشفت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات) أن الإنتاج الصناعي الإيطالي بدأ في الارتفاع مجددا خلال شهر فبراير، مسجلا نموا قدره 4% بالمقارنة بشهر يناير.



وارتفع المعدل الموسمي للإنتاج بنسبة 3.3% خلال الشهر، بينما وصل الإنتاج إلى معدل 2.5% على أساس سنوي، ليتجاوز بذلك مستويات ما قبل كورونا.



ل كان معهد إيستات أشار إلى أن الإنتاج انخفض بنسبة 0.5% خلال الشهور الثلاثة السابقة لفبراير (نوفمبر إلى يناير). (أنسامد).



