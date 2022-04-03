إنخفاض مبيعات "ستيلانتيس" في إيطاليا بنسبة 36.6% في مارس

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - كشفت شركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية "ستيلانتيس" يوم الجمعة أن مبيعات ستيلانتيس في إيطاليا تراجعت بنسبة 36.6% في مارس.



وأشارت الشركة إلى أن الإنخفاض جاء وسط انكماش بنسبة 29.7% في جميع مبيعات السيارات في إيطاليا في مارس. (أنسامد).



