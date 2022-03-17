الأمن السيبراني: إيطاليا في أخر قائمة مجموعة السبع

(أنسامد) - مارس 17 - روما - أكد بحث أجراه مرصد الأمن السيبراني التابع لكلية الإدارة في ميلانو نمو السوق المرتبط بالأمن السيبراني في إيطاليا إلا انها لاتزال في أسفل قائمة دول مجموعة السبع من حيث الإنفاق علي أمن تكنولوجيا المعلومات.



ويؤكد البحث أن سوق الأمن السيبراني حقق زيادة 13 بالمائة في 2021 مقارنة بعام 2020 .



وأشار إلي أن العلاقة بين الإنفاق علي الأمن السيبراني والناتج المحلي الإجمالي محدودة بواقع 0.08 بالمائة.



ويقول البحث ان 31 بالمائة من الشركات الإيطالية الكبري تشكو من زيادة الهجمات الإلكترونية العام الماضي . (أنسامد).



