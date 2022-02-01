إيطاليا: 2021 يغلق على نمو الناتج المحلي بنسبة 6.5%

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - فاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجلته إيطاليا خلال عام 2021، التوقعات التي كانت موضوعة في السابق، ليغلق العام عند معدل نمو قدره 6.5%.



وكشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات)، أن النمو الاقتصادي المسجل في إيطاليا خلال العام المنصرم، قد وصل الي 6.5%، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ عام 1976، أي منذ 45 عاما.



وأوضح المعهد أن نسبة النمو المسجل خلال الربع الأخير من عام 2021، قد بلغ 0.6%.



وأشار المعهد إلى أن التغير المكتسب للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، هو 2.4%، وهو رقم صحيح بالنسبة لعام 2021، وفقا لعدد أيام العمل خلال العام، والتغيرات الموسمية، بالمقارنة بعام 2020، الذي تراجع فيه الاقتصاد الإيطالي بنسبة 9%.



وقال المدير المركزي للمحاسبة الوطنية بمعهد الإحصاء، جيوفاني سافيو، خلال مؤتمر صحفي بشأن أرقام النمو، "للوصول الي معدل نمو يبلغ 6.5% مثل الذي تم تسجيله في عام 2021، ينبغي العودة إلى الحالة التي كانت سائدة عام 1976، أي منذ حوالي 45 عاما".



وأوضحت المنظمة في تقديراتها الاقتصادية الأخيرة، "من المتوقع أن يتراجع هذا الانتعاش القوي في 2021، تدريجيا في 2022 و2023، بنمو 4.6% و2.6%".



وسجلت إيطاليا العام الماضي نموا سلبيا قدره 8.9% جراء جائحة كورونا التي ضربت إيطاليا بقوة. (أنسامد).



