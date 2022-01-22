بنك إيطاليا يقلص توقعات النمو في 2022 إلى 3.8٪

إيطاليا تستعد للانتخابات الرئاسية،الرئيس رمز للوحدة الوطنية
يبدأ النواب التصويت يوم الإثنين
وليامز تلتقي الشامخي الذي يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات
الإمارات:"الصحة" تعلن تقديم 39,276 جرعة من لقاح "كوفيد-19"
خلال الـ 24 ساعة الماضية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا..الاحتفال بيوم البيتزا العالمي 17 يناير
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
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