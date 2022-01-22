بنك إيطاليا يقلص توقعات النمو في 2022 إلى 3.8٪

(أنسامد) - يناير 22 - روما - قال بنك إيطاليا يوم الجمعة إنه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.8٪ ، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4٪.



وأضاف إن المراجعة مرتبطة بانتعاش عدوى COVID-19 وتباطؤ النشاط الاقتصادي.



واشار البنك المركزي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 2.5٪ في عام 2023 و 1.7٪ في عام 2024. (أنسامد).



