إيستات : عودة الإنتاج الصناعي في إيطاليا إلى ما قبل الجائحة

(أنسامد) - يناير 15 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية إيستات ISTAT إن الإنتاج الصناعي الإيطالي عاد إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل جائحة COVID.



وأضافت كالة الإحصاء إن مؤشر الإنتاج أعلى بنسبة 3.1٪ مما كان عليه في فبراير 2020 ، أي قبل شهر من بدء الوباء.



وأشارت ISTAT إن الإنتاج الصناعي ارتفع في نوفمبر 2021 بنسبة 1.9 ٪ مقارنة بأكتوبر،وإنه سجل ارتفاعًا بنسبة 6.3٪ بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2021.



كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 4.6٪ على أساس شهري و 12.4٪ على أساس سنوي.



وأختتمت ISTAT "المرحلة التوسعية مستمرة وسوق العمل آخذ في التحسن". (أنسامد).



