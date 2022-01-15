إيستات : عودة الإنتاج الصناعي في إيطاليا إلى ما قبل الجائحة

إيطاليا : اليمين الوسط يحث برلسكوني على إعلان ترشيحه للرئاسة
إيطاليا تستثمر في الاستدامة مع خلال الخطة الوطنية للتعافي
وزير البنية التحتية والتنقل المستدام في إكسبو دبي 2020
الإمارات تجري424,861 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
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