إيطاليا: ارتفاع الناتج المحلي 6.2% والاستهلاك بـ 5.1%

(أنسامد) - يناير 12 - روما - اختتم عام 2021، بنمو إجمالي للناتج المحلي بنسبة 6.2% في حين نما الاستهلاك بنسبة 5.1%، رغم أن بعض القطاعات لا تزال تسجل انخفاضا مضاعفا مقارنة بقيم عام 2019، بحسب بيانات الاتحاد العام للشركات التجارية والنشاطات والعمل المستقل Confcommercio.



وأوضح الاتحاد أن بعض القطاعات عاشت فترة صعبة، رغم هذه الأرقام، مثل المطاعم الفنادق، التي بلغت خسارتها فيما يتعلق بالاستهلاك، بين 27.3% و35% على التوالي، بالمقارنة بالوضع في 2019.



وفيما يتعلق بالخدمات الثقافية والإبداعية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 21.5%، وبالنسبة للمواصلات، تراجعت العوائد بنسبة 16%، والملابس والأحذية بنسبة 10.5%.



وشدد المركز على أن الانتعاش لا يزال مستمر ولكن أبطأ من المتوقع، بالنسبة للاستهلاك، مقارنة بعام 2019، موضحا أن العودة لنفس مستويات ما قبل الأزمة لن تكون قبل عام 2023. (أنسامد).



