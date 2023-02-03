بيع 40 بالمائة من إيتا الإيطالية الي لوفتهانزا الألمانية

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - قالت مصادر إيطالية، إن شركة الطيران الالمانية لوفتهانزا من المقرر أن تشتري 40٪ من شركة الطيران الإيطالية ITA Airways من وزارة الخزانة الإيطالية مقابل ما بين 250 و 300 مليون يورو.



وذكرت المصادر، أن مذكرة استحواذ لوفتهانزا على حصة أقلية وقعتها وزارة الخزانة وشركة الطيران الألمانية تنص على شراء ما بين 20٪ و 40٪ من ITA.



وأشارت المصادر إلى إن المفاوضات بين وزارة الخزانة ولوفتهانزا "تسير بشكل جيد"، مضيفة أن الهدف هو "توقيع اتفاقية البيع الأولية في أقرب وقت ممكن" من أجل الحصول على "موافقة المفوضية الأوروبية بسرعة".



وأضافت المصادر أن لوفتهانزا ستدخل على مستوى العمليات بحلول الصيف، مؤكدة أن الحكومة الإيطالية تريد من "لوفتهانزا أن تتولى السيطرة التشغيلية في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن ITA من الاستفادة من تآزر المجموعة في أسرع وقت ممكن". (أنسامد).



