إيطاليا- اسعار بنزين:فتح تحقيق مع خمس مشغلين محطات وقود

(أنسامد) - يناير 17 - روما - قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية أمس الإثنين إنها فتحت تحقيقا بشأن شركات البترول والغاز إيني وإسو وإي بي وكويت بتروليوم إيطاليا وتامويل بزعم تسعير البنزين في المحطات بشكل مختلف عن قوائم الأسعار المنشورة.



وأضافت إنها أجرت عمليات تفتيش على محطات البنزين الخمس التابعة للمشغلين في إيطاليا.



وأشارت الهيئة إلي إنها وجدت مخالفات بسبب تطبيق اسعار للبنزين في المحطات الخاصة بهم بسعر مختلف عن السعر المعلن، فضلا عن عدم توصيل الأسعار إلى بوابة مراقبة أسعار الوقود.



ومن جهتها، أشادت جمعيات حماية المستهلك بالتحقيقات، وقالت "لقد حان الوقت، والتأخر أفضل من عدمه علي الإطلاق"، مشيرة الى إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات قانونية "إذا تم التأكد من وجود مخالفات على حساب المستهلكين".



وكانت اتحادات محطات الوقود الإيطالية يوم الجمعة قد أعلنت تعليق إضرابا لمدة 48 ساعة كان مقررا في 25 و 26 يناير بعد محادثات مع حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني.



وكانت الاوضاع قد توترت بين الحكومة واتحادات محطات الوقود بعد أن وافقت حكومة ميلوني يوم الثلاثاء على مرسوم لتعزيز شفافية أسعار الوقود لوقف ارتفاع المضاربة.



بموجب المرسوم، سيتعين على محطات الوقود إظهار متوسط السعر الوطني للوقود إلى جانب أسعارها الخاصة. سيكون هناك أيضا حد أقصى لكيفية تحديد أسعار الوقود المرتفعة في المحطات على الطرق السريعة.



(أنسامد).



