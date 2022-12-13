إيطاليا : رفض 240 ألف طلب إعانة لمكافحة الفقر

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - رفضت الحكومة الإيطالية مؤخراً حوالي 240.000 طلب للحصول على إعانة بدل الدخل الأساسي لمكافحة الفقر والبحث عن عمل التي تسمى "أجر المواطنة"- والتي سيتم إلغاؤها قريبا - في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.



قالت حكومة جيورجيا ميلوني اليمينية أنه يجب التخلص من البدل تدريجياً، بحجة أنه إجراء ضار يمنع الناس من البحث عن وظيفة.



ومن جهتها قالت حركة الخمس نجوم إن إلغاء البدل سيؤدي إلى انفجار "قنبلة اجتماعية" لعدد لا يحصى من الفقراء الجدد الذين ليس لديهم مكان يلجؤون إليه لإعالة أنفسهم.



وقالت وكالة الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية إن 240.000 طلب قد تم رفضها تلقائيًا وتعليق 50 الف اخرين بسبب عدم وجود شرط الإقامة في إيطاليا أو بسبب تصريحات كاذبة أو محذوفة بشأن حالة التوظيف لأفراد الأسرة، قبل أن يتم إستلام البدل عن غير إستحقاق..



(أنسامد).



