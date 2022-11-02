إيطاليا : وزير الاقتصاد متفائل بشأن آفاق النمو في بلاده

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - اعرب وزير الاقتصاد الايطالي جيانكارلو جيورجيتي عن تفاؤله بشأن آفاق النمو الاقتصادي في إيطاليا بعد أن أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بشكل مفاجئ بنسبة 0.5٪ في الربع الثاني و 2.6٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.



وأضاف في خطاب بمناسة اليوم العالمي للادخار - إن العدسة الأولى التي يمكن من خلالها النظر بتفاؤل إلى آفاق نمو الاقتصاد في السياق الدولي الصعب الذي نجد أنفسنا فيه، مرتبطة بتنفيذ خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود (NRRP) ".



وتابع "هذه الموارد الضخمة، في الواقع، ستمكننا من تعزيز التحول البيئي والرقمي، وإعادة إطلاق النمو وتحسين الإدماج الاجتماعي والإقليمي ".



وشدد جيورجيتي على أنه "يمكننا أن نرى الوضع في تطوره الإيجابي".



(أنسامد).



