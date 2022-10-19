العجز التجاري لإيطاليا يقترب من 10 مليارات يورو في أغسطس

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - قالت الوكالة الوطنية للإحصاء ISTAT يوم أمس الثلاثاء إن العجز التجاري الإيطالي سجل ما يقرب من 10 مليارات يورو في أغسطس، 9.569 مليار على وجه الدقة، وذلك مقارنة بفائض قدره 1.015 مليار في أغسطس 2021.



وكان ارتفاع أسعار الطاقة القوة الدافعة للزيادة.



وأضافت الوكالة الوطنية للإحصاء إن العجز في الطاقة وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.864 مليار يورو في أغسطس، ارتفاعا من 3.487 مليار في نفس الشهر من العام الماضي.



وتابعت ISTAT إن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 3٪ على أساس شهري وبنسبة 23.7٪ مقارنة بشهر أغسطس 2021.



وذكرت الوكالة إن الصادرات الإيطالية تراجعت بنسبة 3.6٪ مقارنة بشهر يوليو 2022، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.2٪.



وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 24.8٪ في أغسطس بينما ارتفعت الواردات 59.1٪. (أنسامد).



