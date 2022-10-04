إيطاليا:اتحاد الصناعيين يدعو لتشكيل حكومة جديدة لتولي السلطة

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - دعا رئيس جمعية اتحاد أرباب العمل الصناعيين في إيطاليا كارلو بونومي، يوم أمس الاثنين، إلى تشكيل حكومة جديدة لتولي السلطة في أقرب وقت ممكن بعد فوز تحالف يمين الوسط في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي.



وقال بونومي لجمعية اتحاد أرباب العمل الصناعيين في فاريزي "نأمل في تشكيل حكومة ذات سلطة وكفاءة ووزراء لا رجعة فيهم في أسرع وقت ممكن".



وتابع بونومي إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون واقعية بشأن ما يمكن أن تحققه.



وإستطرد بونومي:"لا يمكننا تحمل التفكير في ضريبة ثابتة والتقاعد المبكر".



واضاف "لا نريد ان ننكر حق الاحزاب في متابعة وعودها الانتخابية لكن الطاقة والمالية العامة هما جبهتان طارئتان لا تسمحان بالحماقة والا ستخرج الديون والعجز عن السيطرة".



كما دعا أوروبا إلى تبني موقف موحد بشأن كيفية مكافحة ارتفاع أسعار الطاقة.



وأضاف "لا يمكن أن تتحد أوروبا بشأن العقوبات وهي منقسمة بشأن الطاقة، تاركة كل دولة تعمل بمفردها". (أنسامد).



