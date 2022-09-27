ستاندرد آند بورز تخفض توقعاتها للنمو في إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، يوم أمس الاثنين، إنها خفضت توقعاتها للنمو لإيطاليا من 3.4٪ إلى 3.1٪ لهذا العام ومن 2.1٪ إلى 0.1٪ لعام 2023.



وأضافت أنه لوحظ "تباطؤًا واضحًا" في النمو لمنطقة اليورو بأكملها، حيث تم خفض توقعات النمو الخاصة بالمنطقة لعام 2023 من 1.9٪ إلى 0.3٪ (أنسامد).



