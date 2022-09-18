فيتش تتوقع إنكماش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.7٪ العام المقب

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - قالت وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي هذا الأسبوع، إن أزمة الغاز من المتوقع أن تدفع أوروبا إلى الركود، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.7٪ في عام 2023.



وأضافت أن أزمة الغاز والتضخم المرتفع والتشديد الملحوظ في السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية.



وتتوقع وكالة فيتش دخول منطقة اليورو والمملكة المتحدة في حالة ركود بحلول نهاية العام، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة من المرجح أن تشهد ركودا معتدلا في منتصف عام 2023. (أنسامد).



