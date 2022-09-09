إيطاليا : ارتفاع أسعار الطاقة يهدد الشركات الصغيرة

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - قال الاتحاد الإيطالي للحرفيين والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (Confartigianato)، إن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد 881264 شركة في قطاع الشركات الصغيرة توظف 3.529 مليون شخص في إيطاليا.



وأوضح الاتحاد الإيطالي للحرفيين والشركات الصغيرة، في تقرير له أنه قام بتحليل تأثير الارتفاع "المجنون" في أسعار الغاز والكهرباء على 43 قطاعا.



وقال رئيس الاتحاد، ماركو جرانيلي، إن ذلك سيسبب خطر حدوث "مذبحة" للشركات.



وتصدرت منطقة لومبارديا قائمة أكثر المناطق تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة على قطاع الشركات، حيث يوجد 139000 شركة من قطاع الشركات الصغيرة توظف 751000 شخص، مهددة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.



(أنسامد).



