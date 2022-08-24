إيني تحقق كشافا كبيرا للغاز قبالة سواحل قبرص

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - اعلنت شركة إيني الإيطالية العملاقة للوقود، إنها حققت كشافا كبيرا للغاز قبالة قبرص.



قالت إيني - في بيان - انهىاكتشاف "هام" للغاز في بئر كرونوس -1 الذي تم حفره على بعد 160 كيلومترا من الساحل القبرصي، على عمق 2287 مترا من المياه، مشيرة إنها تمتلك 50% من حقوق الامتياز في المنطقة بالشراكة مع "توتال إنرجيز".



وأشارت إلي أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، مع "ارتفاع كبير للمخزون سيتم التحقق منه من خلال بئر استكشافية أخرى في المنطقة".



ويعد بئر كرونوس -1 هو رابع بئر استكشافية تحفره إيني قبرص والثاني في بلوك 6 ، بعد اكتشاف غاز كاليبسو -1 في عام 2018.



ويمكن لاكتشاف الغاز في Cronos-1 إطلاق إمكانات إضافية في المنطقة وهو جزء من جهود إيني الناجحة لتوفير مزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا.



وذكرت إيني إن هذا الاكتشاف يؤكد فعالية استراتيجية الاستكشاف التي تتبعهاالشركة والتي تهدف إلى "خلق قيمة من خلال معرفتها العميقة بالمساحات الجيولوجية وتطبيق التقنيات الجيوفيزيائية المتقدمة".



(أنسامد).



