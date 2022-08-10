إيطاليا-مكافحة الاحتكار:غرامات على شركتين لتأمين السيارات

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية فرض غرامات قدرها 5 ملايين يورو علي كل من شركتي التأمين الإيطاليتين UnipolSai Assicurazioni و Generali Italia عقاباً لهما علي ممارسات تجارية غير عادلة في دفع تعويضات عن بوليصة التأمين على السيارات.



وأضافت الهيئة إنها قررت فرض الحد الأقصى للغرامة "بالنظر إلى جدية ومدة الممارسة" ، التي قالت إنها تنتهك قانون حماية المستهلك الإيطالي.



وذكرت إن شركتي التأمين العملاقتين "جعلت من الصعب على العملاء الوصول إلى ملف الحادث وأغفلت معلومات مهمة عن مبلغ السداد أو رفضه"، منوهة عن "سلوكيات مضللة وعدوانية".



ومن جهتها، قالت مجموعات المستهلكين إن الغرامة كانت صغيرة للغاية، بينما اشارت شركات التأمين إلي أنها ستستأنف الحكم قائلة إنها لم ترتكب أي خطأ. (أنسامد).



