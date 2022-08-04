إيطاليا: طائرة مصرية تتوقف في الشمس والركاب يطلبون الإسعاف

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - اضطرت سيارتي إسعاف للانتقال إلى موقع طائرة تابعة لخطوط المصرية العالمية للطيران، كانت في طريقها من بيرجامو في إيطاليا إلى القاهرة، الأربعاء، بعد تلقي مكالمات عديدة من الركاب جراء توقفها لساعات طويلة تحت الشمس الحارة، وبدون توفير تهوية.



وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في نسختها الخاصة ببيرجامو، أن طائرة تابعة لخطوط شركة "المصرية العالمية للطيران"، كان من المفترض أن تتحرك من بيرجامو إلى القاهرة في الساعة الخامسة مساء أمس، وعلى متنها 200 مسافر.



غير أن الطائرة تخلفت عن موعد الرحلة، فاضطرت للبقاء في المدرج لحين تحديد موعد جديد لإقلاعها، بينما ظل الركاب على متنها لمدة ساعات، في ظل حرارة شديدة، جراء موجة الحر الحالية التي تضرب إيطاليا، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية.



ومع سوء الوضع وغياب التهوية في الطائرة، اتصل العديد من المسافرين بخط الإسعاف من أجل المجيء لإنقاذهم، وبالفعل وصلت سيارتي أسعاف تابعتين للصليب الأحمر في الساعة السابعة والنصف مساءا.



ووجد رجال الإسعاف 6 مسافرين في حالة خطيرة، بينهم شخص أصيب بضربة حرارة، وأخرين عانوا من نوبات أخرى، الأمر الذي دفع سيارات الإسعاف لطلب أطباء لعلاج المسافرين في المطار.



ورغم الوضع الصعب، رفض المسافرون نقلهم إلى المشفى، حتى لا يفقدوا رحلتهم، لكن كان عليهم الانتظار حتى الساعة 10 وربع مساءا من أجل انطلاق الرحلة. (أنسامد).



