ارتفاع معدل الفقر في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في إيطاليا بلغ 5.6 مليون شخص في عام 2021 (أي ما يعادل 9.4% من السكان)، بزيادة ثلاثة أضعاف تقريبا مقارنة مع 1.9 مليون شخص في عام 2005.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، في تقريره السنوي، أن عدد الأسر التي تعاني من الفقر قد تضاعف خلال نفس الفترة، حيث ارتفع من 800 ألف أسرة في عام 2005 إلى 1.96 مليون أسرة في العام الماضي بنسبة (7.5% من إجمالي الأسر).



وأضاف "إستات" أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من الفقر في الفئة العمرية بين 18 عاما و34 عاما تضاعفت أربع مرات تقريبا، حيث ارتفعت من 3.1% في عام 2005 إلى 11.1% العام الماضي، منوها أن نسبة القصّر في إيطاليا الذين يعانون من الفقر ارتفعت من 3.9% في 2005 إلى 14.2% في 2021. (أنسامد).



