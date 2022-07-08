إيطاليا: إيني تصل إلى معدلات تخزين الغاز التي كانت في أكتوبر

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - نجحت شركة إيني الإيطالية، في تحقيق إمدادات غاز كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى معدلات التخزين التي كانت عليها في أكتوبر 2021.



وأوضح مدير الشؤون العامة في شركة إيني، لابو بيستيلي، في جلسة استماع أمام لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، "يجب وضع بلدنا في وضع يسمح لها بالاستمرار في الإمدادات، ضد أي احتمالية فرض قيود على الغاز"، متابعا، "إيني وصلت بالفعل إلى مستوى التخزين الذي كانت عليه في أكتوبر 2021، ونعمل مع شركتي Snam وGse لبحث كيفية تغطية الكميات الناقصة المحتملة".



وشدد بيستيلي على أن إيني تدعم بقوة مبادرة الحكومة من أجل التطبيق المؤقت لسقف سعر الغاز، مثلما هو متفق مع المستوى الأوروبي.



(أنسامد).



