نمو أرباح "بوست إيطاليان" بـ 10.6% في الربع الأول من 2022

(أنسامد) - مايو 13 - روما - أغلقت شركة "بوست إيطاليان" (Poste Italiane)، نتائجها للربع الأول من عام 2022، بنمو ربحي بلغ 10.6%، وعوائد بلغت 3 مليار يورو.



وأوضحت الشركة، أن الأداء التشغيلي للشركة ينمو بقوة بما يعادل 11.8%، ليصل إلى 694 مليون يورو ،مع مساهمات إيجابية لخدمات التأمين والخدمات المالية والمدفوعات.



وأكدت الشركة أن العوائد في نمو مستمر، بنسبة 1.4% خلال الربع الحالي، لتصل إلى 3 مليار يورو، موضحة أن هذا الأداء المالي القوي خلال الربع الأول يفتح الطريق تجاه نجاح منتظر خلال العام الجاري.



وتابعت الشركة، "نؤكد دورنا كركيزة استراتيجية لإيطاليا، من خلال منصة التوزيع متعددة القنوات الخاصة بنا، ونواصل تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتأكيد طموحنا لدعم تنمية بلدنا".



وأشارت الشركة إلى أن هذا العام يعد استثنائي كونه يأتي خلال الاحتفالات بمرور 160 عاما على تأسيس الشركة. (أنسامد).



