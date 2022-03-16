البنك الإيطالي العملاق UniCredit يدرس الإنسحاب من روسيا

(أنسامد) - مارس 16 - روما - كشف الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي العملاق UniCredit، السيد أندريا أورسيل، أن البنك يدرس الانسحاب من السوق الروسية.



ونقلت وكالة الأنباء الدولية "بلومبرج" عن أورسيل قوله - في مؤتمر نظمته مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية متعددة الجنسيات "مورجان ستانلي" - "من الواضح أننا بحاجة إلى التفكير بجدية في تأثير وعواقب وتعقيدات فصل بنك كامل عن الدولة".



ويعتبر UniCredit أحد المؤسسات العملاقة للخدمات المصرفية الدولية وأكبر البنوك الأوروبية وقد تأسس عام 1870، وهو أحد البنوك الأوروبية التي تتمتع بأعلى مستوى من المعاملات في السوق الروسي.



(أنسامد).



