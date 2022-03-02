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إيني مستعدة لبيع حصتها في خط أنابيب الغاز "بلو ستريم"
الخط الروسي الذي ينقل الغاز من روسيا إلى تركيا
    (أنسامد) - مارس 2 - روما - أعلنت مجموعة إيني الإيطالية عن استعدادها لبيع حصتها في خط الغاز الروسي "بلو ستريم"، الذي تشترك فيه مع الشركة الروسية "جازبروم Gazprom"، جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

    وأوضحت المجموعة، "فيما يتعلق بالمشاركة المشتركة والمتساوية مع جازبروم في خط أنابيب الغاز بلو ستريم (الذي يربط روسيا بتركيا)، إيني تنوي البدء في بيع حصتها".

    وبشأن مشاريعها مع مجموعة روسنفت الروسية، المتعلقة بعمليات تنقيب في منطقة القطب الشمالي، بينت المجموعة أن هذه المشروعات تم تجميدها بالفعل لسنوات، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا في عام 2014.

    ومنذ الخميس الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية، في ظل تصاعد الخلافات بين البلدين جراء رغبة كييف الانضمام إلى حلف الناتو. (أنسامد).

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