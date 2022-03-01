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بورصة ميلانو تتكبد خسائر فادحة
على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا
    (أنسامد) - مارس 1 - روما - تعرضت بورصة ميلانو لخسائر كبيرة في التعاملات المبكرة يوم امس الاثنين في الوقت الذي استمر فيه تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق المال.

    انخفض مؤشر FTSE Mib (مؤشر سوق الأسهم الخاصة ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية) بأكثر من 3٪ في مرحلة واحدة، مع خسارة سعر سهم Unicredit بنسبة 10٪ وتراجع كل من Pirelli و Intesa و Banco BPM و Stellantis بأكثر من 6٪ ، قبل أن يستعيد المؤشر بعض قوته.

    من ناحية أخرى، ارتفع سهم عملاق الدفاع والفضاء Leonardo بنسبة 13٪ بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل أسلحة وتمويلا إلى أوكرانيا، كمااكتسبت أسهم شركة Fincantieri لبناء السفن 15٪ .

    (أنسامد).

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