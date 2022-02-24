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استثمار - شركات
إيطاليا: فينكانتييري تبني 6 سفن روبوتية لشركة أوشين انفينيتي
السفن ستكون مبتكرة ويمكن التحكم فيها عن بعد
    (أنسامد) - فبراير 24 - روما - حصلت شركة فينكانتييري Fincantieri الإيطالية على عقد ضخم من الشركة الأميركية "أوشين أنفينيتي" Ocean Infinity، لإنشاء 6 سفن روبوتية كبيرة يمكن التحكم فيها عن بعد.

    ويهدف العقد الموقع بين الطرفين إلى زيادة السفن التي يمكن التحكم فيها عن بعد من طراز "أرمادا"، لدى شركة "أوشين أنفينيتي" إلى 23 سفينة، الأمر الذي يجعل هذه الأخيرة تمتلك أكبر أسطول في العالم من هذا النوع من السفن.

    ستدعم السفن الجديدة التي سيبلغ طولها 85 مترا لكل منها، والتي سيجرى بناؤها في حوض بناء السفن التابع لشركة فارد فونج تاو في فيتنام، هدف الشركة الأمريكية باستخدام تكنولوجيا مبتكرة من أجل تغيير نمط عملياتها البحرية.

    وأوضحت شركة فينكانتييري، أنه بمجرد جاهزيتها، سيمكن للشركة الأمريكية تشغيل السفن الجديدة عن بعد، عبر مراكز التحكم الموجودة في المدن أو الشواطئ، كما ستستخدم السفن الأمونيا الخضراء كوقود، من أجل تقليل الانبعاثات، في ظل الاهتمام الحالي للشركات البحرية بالبحث عن سفن ذات انبعاثات منخفضة يمكنها تنفيذ عمليات بعيدة في البحار والمحيطات .

    وقالت فينكانتييري إن هذا العقد الجديد يؤكد الثقة الدولية في التكنولوجيا التي تمتكلها الشركة الإيطالية، لاسيما فيما يتعلق بتكنولوجيا إدارة السفن والتحكم الذاتي.

    وفينكانتييري هي شركة إيطالية مملوكة للدولة تعمل في صناعة اليخوت والسفن، بالإضافة إلى السفن العسكرية، ومقرها ترييستي. (أنسامد).

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