إيطاليا: "أوتوستراد" تستثمر 21.5 مليار يورو في 10 سنوات

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - أعلنت شركة "أوتوستراد" الإيطالية (Autostrade per l'Italia SpA) العاملة في مجال الطرق السريعة والصيانة، عن خطتها الاقتصادية للفترة المقبلة والتي تتضمن استثمارات تقدر بحوالي 14.5 مليار يورو، إضافة إلى 7 مليار يورو مخصصة لأنشطة الصيانة، ليبلغ إجمالي الاستثمارات التي تنوي الشركة ضخها على مدار الـ 10 سنوات المقبلة إلى 21.5 مليار يورو.



وجاء الإعلان عن هذه الخطة على لسان العضو المنتدب للشركة، روبرتو توماسي، خلال جلسة استماع أمام لجان البيئة والنقل بالبرلمان الإيطالي.



وبين توماسي أنه في غضون 15 يوما على الأقل، سيتم افتتاح جزء هام من الطريق السريع Barberino-Firenze Nord، المكون من 3 حارات، بتكلفة بلغت مليار يورو.



وشركة أوتوستراد الإيطالية، هي شركة مساهمة انشئت كشركة مملوكة للدولة، قبل خصخصتها عام 1999، ثم تأميمها العام الماضي 2021.



وتختص شركة أوتوستراد بإدارة طرق سريعة تبلغ طولها 3256 كلم في إيطاليا. (أنسامد).



