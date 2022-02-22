إيطاليا: تمويلات بـ 678 مليون يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - أعلن وزير التنمية الاقتصادية، جيانكارلو جيورجتي، وضع نظام جديد للمساعدات لدعم الاستثمارات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 678 مليون يورو، من أجل تنفيذ مشروعات مبتكرة مرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الدائري وتوفير الطاقة.



وجاء هذا القرار في مرسوم موقع بواسطة الوزير من أجل تقديم قروض تحظى بضمان البرنامج الأوروبي للاستثمار "ريأكت- أي يو"، وصناديق الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يقل نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الإجمالي عن 90٪.



وأوضح الوزير، "بصفتي وزير التنمية الاقتصادية، أنه من واجبي حماية الشركات الإيطالية، والتعرف على جميع الموارد وجميع الأدوات الضرورية من أجل دعم الاستثمارات في مشروعات مبتكرة تهدف إلى تقليل تأثير الطاقة على عملية الانتاج"، مشددا على ضرورة هذا الإجراء لمواجهة زيادة أسعار فواتير الكهرباء على المدى المتوسط والطويل.



(أنسامد).



