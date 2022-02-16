إيطاليا: النقل البحري سينمو بـ 3.4% في 2022

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - كشفت تقديرات جديدة أن النقل البحري لإيطاليا سوف يشهد نموا من حيث الحمولة بنسبة 3.4% خلال عام 2022، مع زيادة الأسطول البحري بنسبة 2.9%.



وأظهر تحليل أجراه مركز الأبحاث التابع لبنك "انتيسا سان باولو" وهيئة الموانئ الإيطالية Assoporti، أنه من المتوقع أن يبلغ نمو النقل البحري في إيطاليا خلال عام 2022، 3.4%.



وعلى المستوى الدولي، أشار التحليل إلى أن موانئ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسجل تقدما مستمرا من حيث التنافسية والجاذبية، إذ ارتفع مؤشر النقل البحري بأكثر من 30 نقطة اليوم، بالمقارنة بعام 2006.



وعلى صعيد إيطاليا، نوه التحليل أن التجارة الدولية لا تزال معتمدة على البحربشكل كبير، إذ إن ثلث الصادرات والواردات من وإلى جميع المناطق الإيطالية، تتم عبر السفن، الرقم يرتفع في الجنوب، حيث يصل إلى حوالي 60%.



ورغم التراجع المسجل للقطاع في عام 2020، بنسبة 17%، إلا أن الأشهر الستة الأولى من عام 2021، أظهرت علامات واضحة على التحسن، بتسجيل نمو بنسبة 33%.



يبين التحليل أنه خلال الستة شهور الأولى من 2021، تجاوز حجم الاستيراد والتصدير من 9 مناطق إيطالية، في مقدمتها لومباردي وإميليا رومانيا، عبر البحر، قيمة الـ 8 مليارات دولارات.



وتضم إيطاليا أكثر من 12600 شركة عاملة في النقل البحري، أي بنمو بنسبة 8% عما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات. ويقع العدد الأكبر من هذه الشراكت في فينيتو وكامبانيا وتوسكانا وليغوريا وصقلية.



(أنسامد).



