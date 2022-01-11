إيني تحصل على 5 تراخيص تنقيب جديدة في مصر

(أنسامد) - يناير 11 - روما - حصلت شركة إيني الإيطالية، على 5 تراخيص تنقيب جديدة، منحتها لها وزارة البترول المصرية، أربعة منها كمشغل، في المناطق البحرية والبرية المصرية، بعد مشاركة إيجابية في "العطاءات الدولية للتنقيب والاستغلال" لعام 2021 التي أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج.



وفي بيان صحفي، أوضحت الشركة الإيطالية العاملة في مجال الطاقة، أن التراخيص تقع شرق البحر المتوسط (بلوك EGY-MED-E5 ) بالشراكة 50% مقابل 50% مع بريتش بتروليوم، وكذلك في بلوك EGY-MED-E6 بنسبة 100%.



وفي خليج السويس، حصلت الشركة على حق التنقيب في بلوك EGY-GOS-13، في حين أنه في الصحراء الغربية، حصلت على حق التنقيب في بلوك Blocs "Egy-WD-7، بالشراكة بالنصف مع شركة APEX، وكذلك في بلوك EGY- WD-9 بنسبة 100%.



وأشارت إيني في بيانها إلى أن التراخيص تقع داخل "أحواض غزيرة الإنتاج، ذات سياق جيولوجي نفطي مثبت، قدار على توليد الهيدروكربونات السائلة والغازية"، منوهة إلى أنه بالإمكان الاعتماد على مصانع الإنتاج القريبة، إضافة إلى سوق متطلب من شأنه أن يسمح باستغلال سريع للاكتشافات المحتملة. (أنسامد).



