Brexit: governo chiede ok al solo accordo di divorzio

Il governo di Theresa May ha messo per domani all'ordine del giorno un nuovo dibattito alla Camera dei Comuni sull'accordo di divorzio dall'Ue già bocciato due volte dai deputati. L'obiettivo è quello di ottenere un terzo voto di ratifica, sperando questa volta di poter strappar una maggioranza.

Il governo May è pronto a chiedere al Parlamento il sostegno al solo accordo di divorzio raggiunto dalla premier con l'Ue - e bocciato due volte -, scorporando la dichiarazione sulle relazioni future. Lo ha detto il vicepremier di fatto, David Lidington, ammonendo i deputati che l'accordo di recesso sul tavolo è l'unica via per chiunque voglia rispettare il mandato di attuare la Brexit, ma farlo con un deal. E lasciando invece aperta per il futuro una possibile revisione del quadro sulle relazioni future improntato a modelli diversi.