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سفر و سياحة - ثقافة
جولة افتراضية في كنيسة فرانسيس الأسيزي
    أنسامد - 27 مارس / آذار - تشارك كنيسة القديس فرانسيس الأسيزي في الحملة التي تتيج القيام بجولة افتراضية لرؤية اللوحات والاعمال الفنية التي تتمتع بها.

    لأول مرة على الإطلاق، وبفضل جولة افتراضية داخل الكنيسة، ستكون لوحات الكنيسة متاحة للجميع، من خلال اتباع الرابط التالي: .www.sanfrancescopatronoditalia.it/basilica/ يقول مدير المركز الصحفي بكنيسة القديس فرانسيس الأسيزي: في خضم حالة الطوارئ الصحية، قلب وروح فرانسيس الأسيزي يواصلان النبض والعيش. نحن رهبان دير القديس الأسيزي لا نترككم وحدكم، خاصة في الصلاة.

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