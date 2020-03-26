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ايطاليا:المتاحف اونلاين للترفيه عن الجمهور
    انسامد - 26 مارس - اذار - في انتظار اية بارقة امل ايجابية تتعلق بانحسار فيروس كورونا قدمت المتاحف الايطالية خدمة اونلاين للترفيه عن الايطاليين و تهوين فترة الحظر المستمر عليهم.

    فقد فتحت اسطبلات قصر كيرينالي ابوا بهابفضل مجموعة من المشروعات الرقمية الخاصة بالمعرض الكبير من خلال هاشتاج رافائيلو( 1520 - 1438 ) ..يمكن من خلاله مشاهدة فيديوهات و احداث من وراء الكواليس ..تفاصيل واعمال فنية ..

    يقوم المتحف الوطني ايضا بوضع الثقافة و الجمال في متناول يد الايطاليين من خلال نشر الاحداث التاريخية والقصص وراء الاعمال الفنية المعروضة علي موقعه و علي وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب .

    ويقدم ايضا برامج تعليمية للاطفال بالاضافة الي عرض مجموعة من المؤتمرات التي عقدت عامي 2017 و 2018..كما يقدم ايضا زيارات من خلال الشاشات لمشاهدة الاعمال الفنية وفيديوهات قصيرة حول الفنانين و المعروضات في المتاحف.

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