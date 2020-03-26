ايطاليا:المتاحف اونلاين للترفيه عن الجمهور

انسامد - 26 مارس - اذار - في انتظار اية بارقة امل ايجابية تتعلق
بانحسار فيروس كورونا قدمت المتاحف الايطالية خدمة اونلاين للترفيه
عن الايطاليين و تهوين فترة الحظر المستمر عليهم.
فقد فتحت اسطبلات قصر كيرينالي ابوا بهابفضل مجموعة من المشروعات
الرقمية الخاصة بالمعرض الكبير من خلال هاشتاج رافائيلو( 1520 -
1438 ) ..يمكن من خلاله مشاهدة فيديوهات و احداث من وراء الكواليس
..تفاصيل واعمال فنية ..
يقوم المتحف الوطني ايضا بوضع الثقافة و الجمال في متناول يد
الايطاليين من خلال نشر الاحداث التاريخية والقصص وراء الاعمال
الفنية المعروضة علي موقعه و علي وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب
.
ويقدم ايضا برامج تعليمية للاطفال بالاضافة الي عرض مجموعة من
المؤتمرات التي عقدت عامي 2017 و 2018..كما يقدم ايضا زيارات من
خلال الشاشات لمشاهدة الاعمال الفنية وفيديوهات قصيرة حول الفنانين
و المعروضات في المتاحف.