دار مزادات إيطالية تحقق مبيعات كبيرة عبر شبكة الانترنت

أنسامد - 22 مارس / آذار - نجحت دار Finarte للمزادات في مدينة ميلانو الايطالية في تحقيق مبيعات كبيرة من اللوحات والاعمال الفنية عبر شبكة الانترنت تصل قيمتها حوالي 400 ألف يورو وذلك على الرغم من حالة الطوارئ الصحية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وشملت المبيعات صورة بلغت قيمتها حوالي 40 ألف يورو بدون عنوان تعود لعام 1980 من توقيع الفنانة والمصورة الأمريكية سيندي شيرمان، وصورة بأكثر من 7 آلاف يورو للفنان والمصور الايطالي لويجي غيري، وصورة للمصور الأمريكي بيتر بيرد بلغت قيمتها أكثر من 21 ألف يورو.



وارتفعت مبيعات دار المزادات الايطالية الشهيرة بنسبة 40% مقارنة بمبيعاتها في شهر أكتوبر.



