تأجيل احتفالات بارما عاصمة الثقافة الايطالية بسبب كورونا

أنسامد - 15 مارس / آذار - أكد ميشيل جويرا، مستشار الثقافة البلدية في مدينة بارما الايطالية ضرورة وقف فاعليات اختيار بارما عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2020، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن سلطات المدينة ستواصل العمل انتظارًا لمعرفة متى تستأنف الفاعليات مرة أخرى.



وقال جويرا في مقطع فيديو عبر صفحته في موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: أعلم أننا سنكون أقوى من ذي قبل. من الضروري إعطاء إشارة لجميع الأشخاص الذين يمنحوننا الكثير من الطاقة أنه لن يضيع شيء.



وتابع: أجبرتنا حالة الطوارئ الصحية التي تمر بها البلاد على تأجيل العديد من المشاريع وإلغاء العديد منها. احتفالات هذا العام الذي كان من المفترض أن يكون عامًا من الانفتاح، والاندماج والحوار الثقافي مع مواطنينا والكثير من الناس الذين كانوا سيصلون إلى بارما تتجه نحو التوقف.



وأشار إلى أنه تم إغلاق المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية، ولن يتمكن الشخصيات والضيوف الدوليون الذين كان من المفترض أن يأتون إلى بارما من القيام بذلك، منوها إلى أن هذه الفترة فترة صعبة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وسيكون من الصعب استعادة حتى العادات الطبيعية للمواطنين المقيمين.



وأعرب عن أمله في انحفاض حالة الطوارئ الصحية، وأن يتمكن الناس من الخروج مرة أخرى وأن تعود هذه القوة الثقافية مرة أخرة.



