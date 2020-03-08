مؤسسة المتاحف المدنية تستضيف العديد من الفاعليات العام الجار

أنسامد - 8 مارس / آذار - تستضيف مؤسسة المتاحف المدنية بمدينة البندقية الايطالية العديد من المعارض والفاعليات الثفافية والفنية خلال العام الجاري، انطلاقا من من تاريخ الميلودراما وأبطالها إلى لوحة الفنان الإيطالي فيتوري كارباتشيو.



كما تشهد مؤسسة المتاحف المدنية أيضا تكريم الفنان الإيطالي فابريزيو بليسي، وعرض أكثر من مائة صورة من أعمال فريدا كاهلو والعديد من أعمال بانزا دي بيومو، وذلك لتعزيز الجوانب المختلفة التي تشكل التراث الهائل الذي تتمتع به متاحف المدينة.



من المقرر إقامة معرض لاعمال كارباتشيو بالتعاون مع المعرض الوطني للفنون في واشنطن، ليكون أول معرض أمريكي للفنان الايطالي.



