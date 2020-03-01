روما تستضيف 47 معرضا العام الجاري

أنسامد في الأول من مارس / آذار - تستضيف متاحف العاصمة الايطالية روما 47 معرضا وفاعلية ثقافية خلال عام 2020، من بينها معارض للفن المعاصر في حدائق فيلا بورغيزي وعن تاريخ المدينة منذ إنشاء بوابات بورتا بيا إلى الحرب العالمية الأولى.



سلط لوكا بيرغامو ، نائب عمدة المدينة للنمو الثقافي الضوء على نتيجة جهود تعزيز التراث الفني والثقافي للمدينة، حيث أوضح أنه في الفترة من 2016 إلى 2019 كانت هناك زيادة مستمرة في عدد زوار المتاحف لترفع من مليون و 700 ألف إلى مليوني و 70 ألف، باستثناء انخفاض طفيف في عام 2018.



