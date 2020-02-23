معرض عن أهم أعمال الرسام الايطالي رفائيل في تونس

أنسامد - 23 فبراير /شباط - يلتقي فن عصر النهضة الإيطالي بالابتكار التكنولوجي بفضل معرض متنقل للوحات الرسام الايطالي الشهير رفائيل يفتتح في تونس في الفترة من 28 فبراير وحتى 28 مارس.



يتم تنظيم هذا المعرض في إطار الاحتفال بالذكرى 500 لوفاة رفائيل، حيث تروج وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي و محطة "راى" الإيطالية لفكرة المشروع لتسليط الضوء على أهم أعمال الرسام الايطالي.



ومن المقرر أن يستضيف المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الجزء الأول من المعرض المتنقل الذي سيجوب العالم. تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع ''Opera Omnia'' الذي تروج له الوزارة ومحطة "راى".



يمثل تقديم هذه العرض في تونس فرصة جديدة للتعاون بين السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي ومدينة الثقافة. ويؤكد التعاون مع البروفيسور أنطونيو بولوتشي، أحد أفضل الخبراء في مجال الفن في إيطاليا ومنسق المعرض على أهمية الجانب العلمي في المشروع، والذي يهدف إلى خلق تجربة تواصل مع التراث الثقافي لإيطاليا من خلال عرض أعمال إيطالية بدقة عالية تشكل جزءا من المجموعات الدائمة للمتاحف في جميع أنحاء العالم.



يعتبر المعرض فرصة فريدة لعرض 14 نسخة رقمية من لوحات رافائيل الأصلية بأبعادها الحقيقية في مكان واحد. ستكون النسخ مضاءة وموجودة في هيكل خاص حتى يمكن رؤيتها من كل زاوية.



