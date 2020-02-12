معرض لاعمال و حياة جيم دين في روما

انسامد - 12 فبراير - شباط - يقام في قصر المعارض من 18 مارس الي 2 يونيو معرضا خاصا حول حياة عملاق البوب الامريكي جيم دين الذي يبلغ 85 ربيعا في يونيو القادم .



و يقول دين "لقد عملنا علي مدي 3 سنوات علي تجميع هذا التاريخ ليقول لجمهوري من انا و طبيعتي كفنان وانسان وكامريكي يعيش في اوروبا " فهناك احداث لا حصر لها معارض و ندوات .



سيضم المعرض 80 عمل فني قدمت ما بين 1959 و 2018 تنتمي لمجموعات عامة وخاصة من ضفتي المحيط الكثير من الصور والذكريات التي يحكيها بصوته بالاضافة لمجموعة من الاحاديث المصورة و منحوتات من الالومينيوم .. القلوب الشهيرة..وفينوس السمراء في 2001 ..



يقول دين الذي يقيم في باريس منذ وقت طويل والذي يعمل علي اعداد معرضا للخريف القادم في العاصمة الفرنسية لم اتغير و لكنني نضجت كانسان و كفنان .



ويقول عن حياته في اوروبا انه غير مجبر علي ذلك ولكنه يشعر انه اكثر راحة و يستمتع بحريته في باريس وانها مصدرا للالهام بالنسبة له اكثر من الولايات المتحدة الامريكية.



