مليوني يورو لتجديد مسرح تيراسينا الروماني

انسامد - 10 فبراير - شباط - اعلنت باولا ريفيس ، مديرة هيئة الإشراف على الفنون الجميلة والمناظر الطبيعية لمقاطعات فروزينوني واللاتينية ورييتي ، انه قد تم تخصيص أكثر من مليوني يورو لمواصلة أعمال تجديد مسرح تيراسينا الروماني - وهو مبنى يعود تاريخه إلى القرن الأول الميلادي ويقع في قلب وسط المدينة التاريخي .



اعلنت في مؤتمر صحفي عقد في قاعة مدينة بونتيانان المشروع يعتبر جزء من عمل أوسع لاستعادة التراث التاريخي الأثري للمدينة الذي يحتاج الي اكثر من أربعة ملايين يورو لتطويره.. وأضافت ان مركز تيراسينا التاريخي سيتحول تماما في غضون عام و سيكون جاهزا في غضون ثلاث سنوات.



فيما يتعلق بباقي المشروعات بالمنطقة التاريخية فهناك مشروعات اخري مثل ترميم الكنيسة التاريخية و التي تتكلف (800 ألف يورو) ، ومعبد الكابيتوليوم و التي تتكلف اعمال تطويره ما يقرب من 250.000 يورو ، و 250.000 يورو الأخرى التي سيتم تأكيدها في الأسابيع القادمة ، لمزيد منالاعمال ، وكنيسة البشارة التي تتكلف (500 الف يورو).



قالت العمدة بالإنابة روبرتا تينتاري"إن التدخل على المسرح هو أحد الأهداف الرئيسية للإدارة - - كمفتاح لمستقبل هذه المدينة التي ستطغى عليها عودة قطب من اقطاب الإنتاج الثقافي والحضاري.



