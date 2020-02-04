موضة-ميلانو : فيروس كورونا يتسبب في خسائر

انسامد - 4 فبراير - شباط - اعلن رئيس غرفة الأزياء كارلو كاباسا ، على هامش عرض أسبوع الموضة في ميلانو: "نتوقع للمرة الأولى خسارة بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الاول من العام الحالي حيث يشهد القطاع تباطؤًا قويًا للغاية في الصين".



و اضاف ان ظهور فيروس كورونا اثر أيضًا على مجال الموضة فهناك تأثير اقتصادي كبير للفيروس والذي قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.5 إلى 1.8٪.



و اشار كاباسا الي انه يجب التعامل علي انه تأثير مؤقت وانه سيتم تعويض كل هذه الخسائر و سيكون هناك بالفعل انتعاشا في الصين في النصف الثاني من العام".



وخلص إلى القول إنه "في الواقع ،لا يمكن اغفال ان الخسائر ترتبط فقط و بشكل مباشر بما يحدث في الشرق الأقصى".



