موضة-ميلانو : فيروس كورونا يتسبب في خسائر

انسامد - 4 فبراير - شباط - اعلن رئيس غرفة الأزياء كارلو كاباسا ،
على هامش عرض أسبوع الموضة في ميلانو: "نتوقع للمرة الأولى خسارة
بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الاول من العام الحالي حيث يشهد القطاع
تباطؤًا قويًا للغاية في الصين".
و اضاف ان ظهور فيروس كورونا اثر أيضًا على مجال الموضة فهناك
تأثير اقتصادي كبير للفيروس والذي قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.5
إلى 1.8٪.
و اشار كاباسا الي انه يجب التعامل علي انه تأثير مؤقت وانه سيتم
تعويض كل هذه الخسائر و سيكون هناك بالفعل انتعاشا في الصين في
النصف الثاني من العام".
وخلص إلى القول إنه "في الواقع ،لا يمكن اغفال ان الخسائر ترتبط
فقط و بشكل مباشر بما يحدث في الشرق الأقصى".