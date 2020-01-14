مدن ايطالية علي خارطة وجهات السياحة الامريكية

انسمد - 14 يناير - كانون الثاني - حققت المدن الايطالية كل من صقلية وموليز وأوربينو زيادة كبيرة في عدد السياح في عام 2020 وذلك بفضل صحيفة نيويورك تايمز التي أدرجت المنطقتين الإيطاليتين ومدينة ماركي في قائمتها التي تضم 52 وجهة للزيارة هذا العام .



من بين الوجهات المفضلة للصحيفة اليومية في عام 2020 ، بعضها واضح: مثل طوكيو ، حيث ستقام الألعاب الأولمبية هذا العام ، أو جزر البهاما ، دائمًا جنة للسائحين ، لكن من يحتاج هذا العام إلى دعم لعواقب مرور الإعصار دوريان.



دخلت صقلية القائمة بفضل نهضة جهود السياحة المستدامة في الجزيرة وكذلك تقاليد الطهي ووجود اثار البركان بالاضافة الي جمعية التراث الغذائي التي تحتفل بالمكونات النموذجية للمطبخ الصقلي.



أما بالنسبة لموليز فهي الخيار المثالي لأولئك الذين يبحثون عن إيطاليا "التقليدية البكر في نفس الوقت": المناطق الأثرية مثل سايبينيوم ، و تعتبر السواحل والجبال الناصعة التي سجلت في العام الماضي في قوائم اليونسكو .



أخيرًا اوربينو: في هذه الحالة ، يتكلم التاريخ ، بمناسبة الذكرى 500 لوفاة رافائيل ، الذي تم الاحتفال به في 19 يناير من خلال المعرض ف الوطني للمسيرات. عاصمة الكتاب "أوربينو لديها كل ما تملكه توسكانا لكن بنصف السعر