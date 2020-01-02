احتفالات ايطاليا بالعام الجديد 2020

انسامد - 2 يناير - كانون الثاني - احتفل الايطاليون امس باليوم الاول من العام الجديد ..



ساعتان من العرض الخالص بين الموسيقى والأداء ، مع 1000 فنان - من بين الطلاب من أرقى الفرق في المدارس الثانوية الأمريكية ، والكبار من إيطاليا وكرواتيا ، والمجموعات الشعبية والممثلون الرومانيون التاريخيون - الذين انتشروا في شوارع العاصمة.



في اليوم الاول من السنة: 1 يناير من العام الجديد افتتح مع عرض روما الذي تنظمه مجموعة دستينيشن ايفنتس ، والذي سيتم في وقت واحد مع عروض لندن الشهيرة للعام الجديد. بدأت الاحتفالات و العروض في الساعة 15.30 في ميدان ديل بوبولو ، مع المسيرة المذهلة التي انتهت عبر فيا ديل كورسو مرورا بفراتينا ثم ميدان ميجنانيلي ، و ميدان دي سباغنا وعبر ديل بابوينو ، ثم العودة إلى بداية الطريق. واكبت العروض الايطالية وسائل النقل النموذجية "المصنوعة في إيطاليا" .

