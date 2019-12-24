احتفالات عيد الميلاد في ايطاليا

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - في هذه الأسابيع السابقة لعيد الميلاد ، يصبح الضوء شكلاً فنياً ويحول القصور والفناءات والقرى والأحياء والساحات والمعالم الأثرية من جميع أنحاء العالم إلى انفجار من الأضواء والألوان. ..بجانب أشجار الكريسماس والأسواق ، تبدأ مهرجانات الفنانين والعروض المضيئة التي يستمتع بها الكبار والأطفال. الاهم هو مهرجان للأعمال الفنية والمنشآت الخفيفة في ساليرنو التي كانت تزين الساحات والحدائق وشوارع مدينة كامبانيا حتى 19 يناير.



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طوال موسم العطلات ، يمكنك مشاهدة العديد من أماكن الجذب السياحي ، بما في ذلك عجلة سيتي اي المذهلة التي يبلغ ارتفاعها 55 متراً والتي تهيمن على المدينة والممشى. يكتظ وسط مدينة ساليرنو هذا العام بتماثيل الحيوانات المتلألئة ، بدءًا من فيلا كومينالو وحتى الشوارع التاريخية. لمزيد من المعلومات حتى يوم 6 يناير ، يستضيف كومو ماجيك لايت فستيفال و هو مهرجان الاضواء السحرية بالاضافة الي معرض موسيقي خفيف يتم عرض الاضواء على واجهات المباني والساحات وعلى طول شوارع المركز. يتيح المهرجان للزائرين الانغماس في عالم ساحر مطل على البحيرة..



كما يتم تقديم بعض الرسوم المتحركة مصنوعة من متحف الهندسة التجريدية في كومو .



